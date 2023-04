Cea mai mare parte a alegatorilor americani sunt departe de a fi entuziasmati, la perspectiva unui nou tur de pista a democratului Joe Biden, acum in varsta de 80 de ani. Ca are experienta politica este o realitate (36 de ani in Senat inainte de a deveni vicepresedintele lui Barack Obama timp de 8 ani) dar este si la o varsta inaintata, incat inca 4 ... citeste toata stirea