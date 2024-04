SUA: Antony Blinken va vizita China

Seful diplomatiei americane Antony Blinken va vizita China in perioada 24-26 aprilie si intentioneaza sa ridice problema cu privire la sprijinul Beijingului pentru industria rusa de aparare, potrivit unui oficial american. Washingtonul recunoaste ca Beijingul s-a abtinut sa ofere asistenta militara directa Rusiei, dar denunta transferul de materiale cu dubla utilizare, pe care Rusia le foloseste pentru producerea de munitie si arme folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei. In cadrul unei ... citește toată știrea