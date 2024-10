SUA: Barack Obama in servicul lui Kamala Harris

Fostul presedinte democrat Barack Obama s-a aflat in Pennsylvania pentru Kamala Harris, deoarece confruntarea ramane foarte stransa. El si-a folosit talentul oratoric pentru a vitupera impotriva lui Donald Trump si a face o pledoarie pentru candidata democrata. In Pittsburg (Pennsylvania de nord-est) Obama a avertizat alegatorii in perspectiva alegerilor apropiate. Un adevarat rechizitoriu impotriva miliardarului Donald Trump, huiduit pe alocuri, a fost agrementat cu elogii la adresa Kamalei ... citește toată știrea