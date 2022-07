Presedintele american Joe Biden a criticat luni inactiunea predecesorului sau la Casa Alba, Donald Trump, in timpul asaltului Capitoliului, produs la 6 ianuarie 2021, considerat ca fiind "demn de evul mediu". "Politia a fost eroica in acea zi. Donald Trump n-a avut curajul sa vorbeasca", a subliniat Joe Biden. Comisia parlamentara de ancheta, asupra atacului din 6 ianuarie, a estimat in cursul unei audieri publice, ... citeste toata stirea