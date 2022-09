SUA: Biden il acuza pe Trump ca pune in pericol democratia

Joe Biden a avut ieri la Philadelphia un discurs combativ in care a denuntat ambiguitatea si pericolul pentru democratia americana, al lui Donald Trump si al factiunii republicane care il sustine. "Donald Trump si republicanii MAGA (Make America Great Again) reprezinta un extremism care ameninta fundamentele tarii noastre". Joe Biden a pronuntat discursul in cladirea istorica Independence Hall din Philadelphia, unde a fost semnata in 1776 Declaratia de Independenta a SUA si unde a ... citeste toata stirea