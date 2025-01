SUA: Cea mai rasunatoare revenire

La 4 ani dupa ce a pierdut alegerile prezidentiale in fata lui Joe Biden, astazi 20 ianuarie a.c. Donald Trump se reinstaleaza la Casa Alba. O razbunare savurata de aproape 3 luni. La Washington, FBI-ul este in alerta maxima. Ceremonia la care sunt invitate mii de persoane, se va desfasura sub o supraveghere a FBI si Serviciului secret, de maxima rigoare. Cel de al 47-lea presedinte al SUA intentioneaza sa se implice in afacerile europene. Sa-si impuna ordinea diplomatica, comerciala, ... citește toată știrea