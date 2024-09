SUA: Cine a castigat pana la urma in dezbaterea Trump-Harris?

O strangere de mana protocolara, premergatoare dezbaterii, nu putina violenta si atacuri subtile, acestea au fost caracteristicile primei lor intalniri televizate, intinsa pe durata a 90 de minute, sub luminile reflectoarelor ABC, dintre Kamala Harris si Donald Trump, considerata totusi una dintre cele mai bune emisiuni politice in direct, a evidentiat principalele slabiciuni ale ambilor candidati. Kamala Harris nu a crutat niciun efort pentru a-si trimite "in corzi" adversarul, dar nici Donald ... citește toată știrea