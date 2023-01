Blocajul grupului trumpist, la alegerea presedintelui Camerei Reprezentantilor continua, si are repercursiuni concrete: nici o lege nu poate trece. Dupa a treia zi de tratative si 11 tururi de scrutin favoritul Kevin McCarthy, ales de California, nu reuseste sa convinga 20 de alesi din propria tabara, in pofida concesiilor facute in timpul negocierilor de culise. Scenariul este inedit. Al treilea actor important in ... citeste toata stirea