Desemnarea presedintelui Camerei Reprezentantilor necesitase nu mai putin de 15 runde de vot, in ianuarie a.c., si nu s-a facut decat dupa diligentele lui Donald Trump pe langa grupul sau de frenetici sustinatori. Cea a succesorului sau s-ar putea dovedi la fel de complicata, menita sa creeze framantari chiar si in campania prezidentiala. Demiterea lui Kevin McCarthy ar putea zgudui viata politica americana in ansamblul ei, in timp ce ... citeste toata stirea