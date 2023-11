Daca alegerile prezidentiale din SUA ar avea loc acum si nu peste un an, Donald Trump ar avea mari sanse sa castige. Ultimele sondaje il pozitioneaza avantajos, in majoritatea statelor cheie, care vor decide invingatorul. Acest lucru parea de neimaginat, dupa alegerile de la jumatatea mandatului de acum un an. Valul rosu asupra Congresului nu s-a materializat, iar Partidul Republican era pe punctul de a iesi botit rau. Recentele rechizitorii impotriva lui Donald Trump n-au facut altceva decat ... citeste toata stirea