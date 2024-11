SUA: Donald Trump, aproape incredibil, revine la Casa Alba!

Va fi al 47-lea presedinte al SUA. In aceasta dimineata, dupa o noapte alba, astrele s-au aliniat in favoarea fostului presedinte republican Donald Trump, care a repurtat o victorie istorica, privita cu multa retinere inainte de anuntul oficial, cand -exceptand casele de pariuri- sondajele anuntatu o egalitate uluitoare a celor doi candidati. Victoria din Pennsylvania (51,1% la 47,7%) a alungat orice indoiala si mai mult Donald Trump ar putea deveni primul candidat republican dupa Bush Jr. in ... citește toată știrea