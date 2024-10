SUA: Donald Trump, atac violent la Kamala Harris

Cu 4 saptamani inainte de alegerile prezidentiale, din SUA, Kamala Harris si Donald Trump isi sporesc atacurile reciproce si aparitiile in presa. Candidatul democrat si-a acuzat adversarul ca vrea sa fie "dictator" in timp ce Donald Trump a spus despre Kamala Harris ca are un IQ foarte scazu. Intr-un sondaj de opinie publicat marti de New York Times, vicepresedintele american este creditat cu 49% din intentiile de vot, la nivel national, in timp ce rivalul sau republican are numai 46%. ... citește toată știrea