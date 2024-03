SUA: Donald Trump - autorizat de Curtea Suprema sa candideze la alegerile din Colorado

Curtea Suprema a SUA a anulat in unanimitate o decizie a Curtii din Colorado, prin care Donald Trump era declarat ineligibil in acest stat, pentru actiunile sale in timpul atacului asupra Capitoliului. Maine si Illinois urmasera acelasi rationament ca si Colorado, bazandu-se pe o sectiune a art. 14 din Constitutia SUA, conform careia nici o persoana nu este eligibila pentru functii publice daca a fost implicata intr-o insurectie sau rebeliune, dupa ce a jurat loialitate fata de Constitutie. ... citește toată știrea