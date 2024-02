SUA: Donald Trump continua seria victorioasa in alegerile primare

Dupa Iowa, New Hampshire si Nevada fostul presedinte american a realizat inca o victorie covarsitoare in Carolina de Sud, culegand aproape 60% din voturi. Donald Trump nici macar nu a mentionat numele rivalei sale Nikki Haley (52 ani) care refuza sa cedeze, sa arunce prosopul, in pofida dezamagirii traita intr-un stat in care a fost guvernator intre 2011-2017. "Nu renunt la aceasta lupta atata timp cat majoritatea americanilor ii condamna atat pe Donald Trump cat si pe Joe Biden", a declarat ea. ... citește toată știrea