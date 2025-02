SUA: Donald Trump l-a primit, cu prietenie, pe Keir Starmer, dar nu i-a promis nimic

Donald Trump l-a primit, ieri, pe premierul britanic Keir Starmer, care i-a adresat si o invitatie din partea Regelui Charles al III-lea, dar nu i-a facut vreo promisiune in privinta garantiilor pentru pace in Ucraina, preferand sa-si exprime increderea in Vladimir Putin. Liderul britanic, deloc bine vazut la Casa Alba pentru sustinerea unor laburisti, in campania electorala, in favoarea Kamalei Harris, promisese recent ca va spori cheltuielile militare ale Regatului Unit ca raspuns la ... citește toată știrea