In fata simpatizantilor sai din New Hampshire, Donald Trump s-a angajat sa-l zdrobeasca pe Joe Biden, a carui candidatura, in alegerile primare, a fost de acum oficializata, in perspectiva alegerilor prezidentiale de anul viitor. "Marti, Joe Biden a declarat ca vrea inca 4 ani de dezastru in plus" la putere, a spus fostul presedinte republican. Referindu-se la bilantul succesorului sau a mai spus: "O tara plonjata in violenta si criminalitate, distrusa de ... citeste toata stirea