SUA: Donald Trump spune ca Turcia ar fi orchestrat rasturnarea lui Assad

Turcia controleaza militarii care l-au inlaturat pe fostul presedinte sirian, considerat un dictator, Bashar Al Assad, a declarat ieri presedintele ales al SUA, Donald Trump, in cadrul unei conferinte de presa ampla si pe alocuri incoerenta. Ca raspuns la o intrebare despre cei 900 de militari americani, aflati in prezent in Siria, ... citește toată știrea