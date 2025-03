SUA: In fata Congresului, Donald Trump a avut cel mai lung discurs al unui presedinte

O ora si 40 de minute a durat discursul despre Starea Uniunii si politica generala, cel mai lung discurs rostit de un presedinte. "Am realizat in 43 de zile, mai mult decat au realizat alte administratii in 4 sau chiar 8 ani si abia am inceput". Din primele minute ale discursului sau de marti seara, in fata Congresului, primul din cel de al doilea mandat, a fost dat tonul. Primele saptamani au fost marcate de un val fara precedent de decrete prezidentiale ale unui comandant sef care testeaza ... citește toată știrea