SUA: Joe Biden convins ca ar fi putut fi... reales!

Intr-un interviu, publicat miercuri, de USA Today, Joe Biden a spus ca putea fi reales in noiembrie, daca ar fi ramas in cursa pentru Casa Alba, recunoscand in schimb, ca nu stie daca ar fi putut finaliza acest al doilea mandat. El a mai adaugat ca se bazeaza pe sondaje, fara a mai oferi alte detalii. Dupa cum se stie, Kamala Harris l-a inlocuit pe Joe Biden, la scurt timp, dupa anuntul din iulie a retragerii sale, din cursa pentru Casa Alba, in urma unei prestatii dezastruoase in fata lui ... citește toată știrea