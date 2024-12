SUA: Joe Biden crede ca l-ar fi invins pe Donald Trump

Joe Biden regreta ca s-a retras din cursa prezidentiala si crede ca l-ar fi invins pe Donald Trump la alegerile de luna trecuta, in pofida a ceea ce aratau sondajele. Presedintele, inca in mandat, ar mai fi spus ca a facut o greseala in alegerea lui Merrich Garland, ca procuror general, un fost judecator la Curtea de Apel din SUA, intrucat a intarziat sa-l acuze pe Donald Trump pentru rolul sau in ... citește toată știrea