SUA: Joe Biden isi provoaca partidul

Presedintele american Joe Biden isi revendica victoria la alegerile primare, intr-un moment extrem de delicat. In timp ce Casa Alba neaga ca ar avea Parkinson, elita partidului ignora votul popular, dupa dezbaterea dezastroasa din Atlanta. Un specialist in boala Parkinson a vizitat de opt ori Casa Alba, din vara trecuta pana in aceasta primavara, punand la indoiala starea de sanatate a actualului presedinte, care a scris intr-o scrisoare adresata parlamentarilor democrati: "Sunt ferm hotarat sa ... citește toată știrea