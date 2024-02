SUA: Joe Biden se apara dupa un raport blestemat care indica "probleme de memorie"

Intr-un raport devastator, intins pe 388 de pagini, publicat ieri, procurorul special Robert Hur, numit in ianuarie 2023 de ministrul Justitiei Merrick Garland responsabil cu investigarea retinerii de documente confidentiale de catre Joe Biden a decis sa nu recomande urmarirea penala, dar il descrie pe presedintele american drept un barbat in varsta cu memorie proasta. Robert Hur a descoperit, la resedinta presedintelui in Wilmington Delaware, in decembrie 2022 si ianuarie 2023 deocumente ... citește toată știrea