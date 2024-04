SUA: Joe Biden se distanteaza de politica de razboi a lui Benjamin Netanyahu

Presedintele american Joe Biden a criticat public abordarea militarista a premierului israelian in Fasia Gaza, unde se petrece un adevarat dezastru umanitar. Legaturile Tel Aviv-ului cu Washingtonul s-au tensionat teribil in ultimele zile. "Cred ca ceea ce face este gresit. Nu sunt de acord cu abordarea lui", a declarat marti Joe Biden in timpul unui interviu acordat canalului de limba spaniola Univision. Fortele aeriene israeliene continua sa bombardeze neincetat Fasia Gaza, in pofida ... citește toată știrea