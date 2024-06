SUA: Joe Biden se impiedica de Donald Trump

Adesea confuz si dezorientat, abia perceptibil uneori, presedintele in exercitiu a dezamagit in timpul primei dezbateri televizate a campaniei prezidentiale, desi adversarul sau Donald Trump s-a dedat la obisnuitul repertoriu de exagerari grosolane. Dezbaterea televizata a confirmat teama ca Joe Biden nu ar fi capabil sa-si termine al doilea mandat. In majoritatea sondajelor conduce Donald Trump, iar dupa dezbatere, in sondajul CNN, in randul telespectatorilor, 67% l-au preferat pe fostul ... citește toată știrea