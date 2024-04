SUA: Joe Biden, sef adevarat la Casa Alba!

Obtinand aprobarea Congresului pentru ajutorul promis Ucrainei, Israelului si Taiwanului, in valoare de 95,3 miliarde dolari, Joe Biden a trimis un mesaj clar lui Donald Trump: ramane un sef de stat capabil sa-si tina promisiunile. In timp ce Donald Trump este departe de a fi sigur de achitare in procesul sau de la New York, Joe Biden este... pe val. Pozitia precara a lui Zelensky in Ucraina, jocul periculos al lui Benjamin Netanyahu in Israel si amenintarea chineza in Asia-Pacific l-au facut ... citește toată știrea