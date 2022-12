SUA: Joe Biden si-a consolidat majoritatea la Senat

Prin victoria candidatului democrat, Raphael Warnock, in turul doi al alegerilor de mijloc de mandat ("midterms") in Georgia, asupra republicanului Herschel Walker, potrivit proiectiei media, democratii si-au consolidat majoritatea la Senat (51 la 49). Desi Georgia era un traditional bastion republican, surprinzator la alegerile prezidentiale din 2020, alegatorii l-au preferat pe Joe Biden lui Donald Trump. Cu o majoritate la Senat, de acum consolidata, democratii mentin o influenta mare in ... citeste toata stirea