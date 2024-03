SUA: Joe Biden si-a dezvaluit arma miraculoasa pentru a-l invinge pe Donald Trump

Discursul presedintelui american despre "starea uniunii" a fost dedicat aproape in intregime bataliei pe care este convins ca o va castiga impotriva lui Donald Trump. Arma lui Joe Biden: respectarea si apararea acerba a democratiei. Presedintele american a insistat asupra distrugerii previzibile a institutiilor democratice in eventualitatea revenirii la Casa Alba a fostului dezvoltator imobiliar din New York pe care l-a invins in 2020. Niciodata discursul anual rostit in fata congresmanilor ... citește toată știrea