SUA: Lara Trump, propulsata in fruntea Partidului Republican

Sotia lui Eric Trump -Lara Yunasca (n. 12 octombrie 1982) pe numele de fata- a reusit sa-si faca un loc special in familia fostului presedinte american, actualmente candidat la un nou mandat. Recent, mai exact pe 8 martie, ea a fost numita copresedinte al Partidului Republican. Detine o diploma in comunicare la Universitatea din Carolina de Nord si a urmat si Institutul culinar francez din New York. In 2014 ... citește toată știrea