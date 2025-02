SUA: Musk explica disparitia unor fonduri banesti in Ucraina

Seful Departamentului pentru eficienta guvernului (DOGE), Elon Musk, a scris pe X ca o parte din fondurile americane trimise Kievului au ajuns in buzunarele unor politicieni americani, cu legaturi atat in Partidul Democrat, cat si in cel Republican. El a declarat ca acesta este motivul pentru care presedintele ... citește toată știrea