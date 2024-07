SUA: Nancy Pelosi iese din tacere

Tenorul democrat Nancy Pelosi a declarat ieri 2 iulie a.c. ca este legitim sa puna la indoiala starea de sanatate a presedintelui Joe Biden, dupa catastrofala prestatie in timpul dezbaterii de joia trecuta, in compania lui Donald Trump. "Cred ca este legitim sa ne intrebam daca prestatia slaba a fost un simplu episod sau o stare de durata", a spus fostul presedinte al Camerei Reprezentantilor, inca foarte influent in ... citește toată știrea