SUA: Nikki Haley si-a anuntat candidatura pentru Casa Alba

Republicana Nikki Haley (51 de ani) si-a anuntat ieri candidatura pentru alegerile primare ale partidului, in perspectiva alegerilor prezidentiale de anul viitor, devenind prima contracandidata notabila a lui Donald Trump. Numele ei este asociat cu cel al ex-presedintelui american, a carui purtatoare de cuvant a fost timp de 2 ani pana la numirea ca ambasador la ONU in 2017. Fiica unui cuplu de imigranti indieni, Nikki Haley a intrat in politica in 2004 cand a ... citeste toata stirea