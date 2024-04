SUA: Pentru prima data Joe Biden pune conditii Israelului

Dupa bombardarea convoiului ONG-ului Wolrd Central Kitchen din Gaza, in care si-au pierdut viata 7 lucratori umanitari inclusiv un american, Casa Alba a facut apel la Israel sa ia masuri pentru a proteja civilii si personalul umanitar. In schimb, administratia Biden ramane evaziva in privinta posibilelor represiuni. Presedintele american a vorbit la telefon, cu presedintele israelian timp de 30 ... citește toată știrea