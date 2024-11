SUA: Procedurile impotriva lui Donald Trump - inghetate treptat!

La cererea procurorului special Jack Smith, o Curte speciala de Apel din SUA a suspendat, ieri, procedurile in curs impotriva lui Donald Trump pentru retinerea de documente clasificate, dupa plecarea de la Casa Alba. Procurorul special a facut acelasi lucru, saptamana trecuta, in celelalte proceduri federale pe care le anchetase la Washington impotriva fostului presedinte privind tentativele ilegale de inversare a rezultatului alegerilor in 2020, pentru a oferi timp acuzarii ... citește toată știrea