Initiata de revoltatii din propriul partid, nemultumiti de negocierile pe tema bugetului administratiei federale, o motiune de cenzura istorica depusa de Matt Graetz, impotriva republicanului Kevin McCarthy, a trecut, ceea ce marcheaza o premiera in istoria parlamentara americana. 216 alesi, din care 208 democrati si 8 republicani, au votat pentru inlaturarea lui Kevin McCarthy. Speaker interimar a fost numit, in temeiul unei legi adoptate in 2001, deputatul Matrick McHenry din Carolina de Nord. ... citeste toata stirea