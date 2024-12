SUA: Revista "Time" il desemneaza pe Donald Trump "Personalitatea anului" pentru a doua oara

Donald Trump si-a adjudecat, din nou, ravnitul trofeu politic de "Personalitatea anului" atribuit de revista Time. "Ei bine, multumesc foarte mult. Aceasta este o onoare extraordinara", a raspuns Donald Trump la inmanarea trofeului. Este pentru a doua oara, cand Trump primeste aceasta onoare si, cum a spus "cred ca imi place mai mult de data asta, de fapt pentru ca am facut o treaba buna, am avut un prim mandat grozav, in ciuda multor framantari, cauzate inutil. Dar mass-media este putin ... citește toată știrea