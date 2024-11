SUA: Si Camera Reprezentantilor e rosie

Dupa o victorie in Arizona, republicanii si-au asigurat controlul si asupra Camerei Reprezentantilor si astfel presedintele ales va avea o putere fara margini in punerea in aplicare a agendei legislative. Cu cel putin 218 locuri in Camera Reprezentantilor, din 435, republicanii vor fi majoritari. In fine, decizia lui Donald Trump de a-l ... citește toată știrea