SUA: Sprintul final pentru alegerile prezidentiale a fost lansat

Cu mai putin de 50 de zile pana la alegerile din 5 noiembrie, cursa dintre Donald Trump si Kamala Harris pare mai indecisa, ca niciodata, in cele 7 state swing, in care alegerile prezidentiale au fost decise de cateva zeci de mii de voturi in 2016 si 2020. Tensiunea politica a crescut dupa noua tentativa de asasinat impotriva lui Donald Trump. Kamala Harris progreseaza lent si ar avea potrivit sondajelor un avans de 2-3% in marja de eroare, in fata lui Donald Trump, insa in sistemul indirect ... citește toată știrea