SUA: Starul porno Stormy Daniels si povestea sordida care a facut inconjorul lumii!

Stormy Daniels un star porno se afla in centrul procesului penal, care s-a deschis ieri la New York, un proces menit sa il impiedice pe Donald Trump in campania sa electorala. Povestea a inceput intr-o seara de iulie 2006, cand Stormy Daniels ar fi avut o intalnire convenita cu Donald Trump, intr-o camera de hotel, de la Lake Tahoe, un lac la granita dintre statele Nevada si California, unde avea loc un turneu caritabil de golf, cu participarea mai multor celebritati. Stormy Daniels avea 27 de ... citește toată știrea