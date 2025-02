SUA: Trump a ordonat concedierea tuturor procurorilor din "era Biden"

"In ultimii 4 ani Departamentul de justitie a fost politizat ca niciodata", a declarat presedintele Donald Trump pe platforma sa Truth Social, care a atribuit sistematic procesele penale impotriva sa unei instrumentalizari a justitiei, de catre administratia democrata anterioara. "Prin urmare am ordonat demiterea tuturor procurorilor ramasi din epoca Biden", a adaugat el invocand necesitatea de a se curata imediat casa si a restabili increderea in sistemul judiciar. ... citește toată știrea