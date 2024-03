SUA: Un nou moment de lapsus al lui Joe Biden

Deja cunoscut pentru momentele de lapsus tot mai frecvente, presedintele american Joe Biden a "comis-o" din nou. In timpul unui interviu acordat canalului MSNBC, in cadrul caruia a recunoscut ca invazia Irakului, Afghanistanului si... Ucrainei a fost o greseala, facand o paralela cu incapatanarea lui Benjamin Netanyahu in Gaza, a spus: America a facut o greseala. L-a ... citește toată știrea