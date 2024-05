SUA: Un parlamentar inculpat pentru luare de mita si spalare de bani

Alesul democrat de Texas in Camera Reprezentantilor, Henry Cuellar, ar fi acceptat circa 600.000 de dolari pentru a reprezenta interesele unei banci mexicane si ale unei companii petroliere din Azerbaidjan, intr-o cauza, pe o perioada de 7 ani, potrivit rechizitoriului. "In schimbul sumei platite de o companie de petrol si gaze din Azerbaidjan, Henry Cuellar ar fi fost de acord sa-si foloseasca pozitia pentru a influenta politica externa a SUA in favoarea Azerbaidjanului", a declarat ... citește toată știrea