SUA: Un transfer "destul de lin" al puterii

Intalnirea de ieri, dintre Donald Trump si Joe Biden, la Casa Alba, a marcat inceputul tranzitiei intre cei doi inalti demnitari. A fost un moment incarcat de emotie fireasca: Donald Trump a plecat furios si invins de la Casa Alba si s-a intors triumfator. La intalnire au fost prezenti si sefii de cabinet, Susie Wills si Jeff Zients. In ciuda tensiunilor care au atins cote incendiare de-a lungul timpului, cei doi si-au zambit, si-au strans mainile protocolar in fata unui semineu in Biroul Oval. ... citește toată știrea