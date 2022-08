Subventii lunare de 2.250 lei pentru angajatorii care incadreaza in munca someri de lunga durata

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aplica o serie de masuri active ce vizeaza integrarea pe piata muncii a somerilor si persoanelor in cautarea unui loc de munca. Printre masurile destinate cresterii sanselor de ocupare a somerilor se numara acordarea de subventii in vederea stimularii angajatorilorde a incadra pe piata muncii persoane apartinand unor categorii dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piata muncii.Astfel, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada ... citeste toata stirea