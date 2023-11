Summit-ul de 4 ore de ieri, la Filoli Estate (California), la cca. 40 km de San Francisco, a fost constructiv si productiv, in evaluarea lui Joe Biden care a dat asigurari ca in cazul unei crize poate discuta "direct si imediat" cu omologul sau chinez. Evident nu a fost rezolvata nicio disputa de fond. Presedintele chinez a acceptat, potrivit partii americane, un anumit numar de masuri semnificative pentru a reduce considerabil livrarile de componente de fentanil, produs in China, anunt bine ... citeste toata stirea