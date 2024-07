Summit la Astana: Putin se intalneste cu Xi Jinping si Erdogan

Astazi 3 iulie a.c. presedintele rus Vladimir Putin se intalneste cu omologii sai Xi Jinping si Recep Tayyip Erdogan, in cadrul unui summit al Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) la Astana, in Kazahstan. Evenimentul a fost anuntat de agentia rusa TAS. Vladimir Putin l-a intalnit ultima data pe Xi in luna mai, cand a vizitat China, in prima sa ... citește toată știrea