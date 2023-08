Presedintele chinez Xi Jinping va participa la cel de al 15-lea summit BRICS din Africa de Sud (Johannesburg) care incepe astazi (21-24 august). Anterior, liderul de la Beijing vizitase Africa de Sud in 2018 pentru a consolida legaturile diplomatice si economice ale tarii sale cu continentul african. Dupa o lunga incertitudine, privind participarea presedintelui rus Vladimir Putin, aflat sub incidenta unui mandat international de arestare, s-a decis in cele din urma ca acesta sa nu participe, ... citeste toata stirea