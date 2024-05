Summit-ul pentru pace in Ucraina: Viola Amherd dezvaluie obiectivele

Pentru presedinta Confederatiei, obiectivul principal al conferintei de la Burgenstock, de luna viitoare, este clar: initierea unui dialog care sa duca la pace in Ucraina. In jur de 70 de tari, din care jumatate din Europa, restul din America de Sud, Africa, Orientul Mijlociu si Asia si-au anuntat participarea. In schimb atat presedintele Chinei, cat si al Braziliei, nu si al Indiei, nu vor avea reprezentanti la conferinta. Nu se stie, insa, care va fi situatia peste 3 saptamani. In opinia ... citește toată știrea