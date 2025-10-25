Editeaza

Superliga: Remize identice in primele doua meciuri ale etapei a 14-a

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 11:44
Primele doua meciuri din etapa a 14-a a Superligii s-au terminat la egalitate, scor 1-1. La Mioveni, FC Arges a fost condusa de Dinamo, gol Boateng, iar Robert Moldoveanu a egalat. Petrolul a remizat, in deplasare, cu Csikszereda, gazdele ratand un penalty in minutul 90. Ploiestenii au deschis scorul, tot din penalty, transformat de Chica-Rosa, iar gazdele au egalat pana la pauza, prin Eppel, dupa o gafa a portarului Balbarau, schimbat imediat de Eugen Neagoe.

Superliga, etapa a

