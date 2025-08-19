Editeaza

Superliga: victorii pentru FC Arges si U Cluj

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 19 August 2025, ora 02:54
16 citiri
In ultimele doua meciuri ale etapei a 6-a a Superligii, FC Arges a invins, la Mioveni, scor 2-0, pe Otelul, goluri Matos (62-penalti) si Sierra (65), iar ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
A fugit din spital, de la Poiana Mare
In aceasta dimineata, politisti din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati de medicul ...
Arbitri din Albania si Germania la dubla Stiintei cu Istanbul BB
Meciurile dintre Universitatea Craiova si Istanbul Basaksehir, din play-off-ul Conference League, ...
"Cupa Craiovei" a revenit Slatinei
O noua editie a turneului de handbal feminin "Cupa Craiovei" s-a desfasurat in Sala Polivalenta din ...
ActualitateBusinessSportLife Show