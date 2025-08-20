Editeaza

Tanar de 19 ani, prins in flagrant, cu droguri de mare risc

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:45
Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infractionala a unui barbat de 19 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc.

Din materialul probator administrat a rezultat ca, pe parcursul lunii august 2025, cel in cauza ar fi procurat, detinut si comercializat ...citește toată știrea

